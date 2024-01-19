Для большегрузов повышают оплату за проезд по федеральным трассам

Министерство транспорта РФ с 1 февраля планирует проиндексировать тариф системы «Платон». Оплату хотят повысить до 3,05 рублей за километр (+21 коп. к действующему тарифу), сообщается на сайте ведомства.

«Большегрузные автомобили массой свыше 12 тонн оказывают наиболее сильное воздействие на целостность дорожного полотна. Проведение ремонта дорог за счет средств, поступающих в Федеральный дорожный фонд через систему „Платон“, позволяет поддерживать качество дорожного покрытия и обеспечивать соответствие дороги нормам безопасности для всех участников дорожного движения. Согласно данным системы „Платон“ пробег большегрузных автомобилей по федеральным трассам в 2023 году вырос на 11 % по сравнению с 2022 годом», — отмечается на сайте Минтранса.

По мнению ведомства, влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является «крайне незначительным». «Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тысяч бутылок по одному литру) на расстояние 1079 км по маршруту Ростов-на-Дону—Москва. С учетом индексации тарифа „Платона“ на 21 копейку с 2,84 руб./км до 3,05 руб./км увеличение стоимости перевозки составит 227 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на 1 копейку», — уверяют в Минтрансе.

Напомним, «Платон» — система сборов с большегрузов за проезд по дорогам. По данным Минтранса, в системе на данный момент зарегистрированы более 820 тыс. грузоперевозчиков и свыше 1,8 млн большегрузных транспортных средств.

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