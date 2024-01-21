РБК: крупнейший производитель томатной пасты в России столкнулся с нехваткой семян

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Крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян помидоров. Аналогичные проблемы испытывают два региона — производителя овощей: Астраханская и Волгоградская области. Им не хватает импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Об этом пишет РБК.

Вопрос обсуждался на прошедшем в Минсельхозе совещании. На нем представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%, но обеспокоенность вызывает ситуация с семенами томата (обеспеченность составляет около 70%). В частности, тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК «Астраханский». Представитель Волгоградской области на мероприятии сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены.

Нехватку семян томатов в этом сезоне подтвердил РБК гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев. Агрокомплекс — крупнейший в России производитель томатной пасты, а также томатов. Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор «на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию». Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%.

Отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал завозится из-за рубежа. Закупить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось проблематично. «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена», — констатируют на предприятии. Нехватка семян, в свою очередь, может привести к снижению посевных площадей и, как следствие, — к уменьшению урожая томатов.

В Минсельхозе России изданию сообщили, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60% — это «соответствует уровню прошлого года».

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