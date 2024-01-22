Росимущество анонсировало строительство литейно-механического завода в Калининграде

В Калининграде построят литейно-механический завод, который обеспечит импортозамещение автокомпонентов. Об этом сообщило территориальное управление Росимущества.

Ведомство предоставило ООО «Завод автокомпонентов», учредителем которого является ООО «Автотор Холдинг», земельный участок площадью 32,5 га на Балтийском шоссе. Эта земля будет задействована предприятием для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству литейно-механического завода.

«Он будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов. Завод будет изготавливать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, товары народного потребления», — уточнили в теруправлении Росимущества.