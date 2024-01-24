Калининградстат представил список наиболее подорожавших и подешевевших за год продуктов

Калининградстат оценил средние потребительские цены за декабрь 2023 года в сравнении с ноябрем, а также индексы потребительских цен декабря 2023 года по отношению к декабрю 2022-го. На основании этих данных был проведен анализ изменения цен по определённым продовольственным товарам, результат которого представлен в обзоре ведомства.

В декабре прошлого года наиболее подорожавшими по сравнению с ноябрем продовольственными товарами оказались сезонные продукты. Лидирует белокочанная капуста, прибавившая в цене 61,35% (42,58 руб.). На втором месте свежие огурцы, подорожавшие на 59,29% (293,49 руб.). Третью строчку занял виноград: +34,52% (377,47 руб.). Замыкают пятерку наиболее подорожавших продуктов репчатый лук, прибавивший в цене 26,17% (61,60 руб.) и морковь, ставшая дороже на 11,91% (52,28 руб.).

Отметим, что занявший третье место в списке наиболее подорожавших в декабре 2023-го продуктов виноград оказался лидером годового рейтинга. В сравнении с декабрем 2022 года он вырос в цене на 59,31% . Куриные яйца в данном перечне заняли вторую позицию, прибавив 57,91% (132, 06 руб.). На третьем месте помидоры, которые стали дороже на 54,95% (271,97 руб.), на четвёртом — чеснок: + 53,05% ( 433,69 руб.), на пятом — груши, подорожавшие на 49,21% (238,10 руб.).

Что касается продуктов, подешевевших в декабре прошлого года по сравнению с ноябрём, то здесь наиболее значительным оказалось снижение цен на сырокопчёную колбасу: −4,97% (1126,05 руб.). На второй позиции яблоки, цена на которые стала меньше на 4,27% (106,82 руб.), на третьей овсяные хлопья, подешевевшие на 3,28% (114,81 руб.). Жевательная резинка стала дешевле на 3,22% (46,06 руб.), свинина (кроме бескостного мяса) — на 2,79% (282,46 руб.).

В списке подешевевших продуктов, лидирующих в годовом рейтинге, на первом месте гречневая крупа (- 19,53%, 113, 23 руб.), на втором — картофель (- 17,13%, 30,01 руб.), на третьем — крупы овсяная и перловая (- 6,64%, 55,69 руб.), на четвёртом орехи (- 5,59%, 1230,57 руб.). Замыкают пятёрку замороженные ягоды (- 5,27%, 555, 47 руб.).