Калининградской области не хватило сена из-за засухи

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В Калининградской области не хватает запасов сена, заявили представители регионального министерства сельского хозяйства в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова «Вконтакте».

«Из-за почвенной засухи в 2023 году заготовка сена прошла в сложных условиях. В итоге было заготовлено лишь 70% от потребности. Хозяйства области нехватку сена компенсировали сенажом и соломой. Сейчас избытка сена для продажи у коллективных хозяйств нет, небольшие объемы есть у физлиц», — отмечается в сообщении.

По данным властей, минимальные цены на сено сохраняются с июля по октябрь, когда идет его активная продажа в хозяйствах. «В последующие месяцы цены в условиях рыночной экономики вполне объяснимо растут», — заявили представители минсельхоза и порекомендовали заключать договоры на поставку сена в период его заготовки.

Ранее в ведомстве сообщили, что из-за засухи в начале лета прошлого года в Калининградской области погибли овощи на 23% засеянных земель.

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