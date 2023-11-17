Минсельхоз: из-за засухи в начале лета погибли овощи на четверти засеянных земель

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Из-за засухи в начале погибли лета погибли овощи на 23% засеянных земель. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов во время оперативного совещания правительства Калининградской области в пятницу, 17 ноября.

Министр заявил, что самообеспеченность региона овощами по итогам 2023 года составляет 57%, этот показатель связан с засушливым периодом в начале лета. «Снижение самообеспеченности по овощам обусловлено гибелью 289 га, или 23% посевной площади овощных культур в хозяйствах сельхозпроизводителей», — сообщил Иванов.

Напомним, из-за засухи в регионе 10 июня был введен режим ЧС, его официально отменили 27 июля. Как сообщал ранее губернатор Антон Алиханов, материальный ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями, составил 322 млн рублей.

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