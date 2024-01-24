Минсельхоз заявил о снижении отпускных цен на яйца, куриное мясо и сахар в России

В России фиксируется снижение цен на яйца, куриное мясо и сахар. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, пишет «Интерфакс».

По данным министерства, отпускные цены на яйца в России снижаются четвертую неделю подряд, отметили в министерстве. В частности, на минувшей неделе яйца первой и второй категории подешевели на 0,2% и 0,4%, в результате цены на них составили 89,66 и 78,21 рубля за десяток соответственно, отметили в Минсельхозе. Такая динамика отражается и на потребительских ценах, уверены в ведомстве.

При этом цены куриного мяса у производителей снижаются уже на протяжении двух месяцев. В частности, на прошлой неделе они уменьшились на 1%, составив 158,91 рубля за 1 кг охлажденной тушки.

«Кроме того, на фоне высокого предложения сахара продолжается снижение его стоимости для потребителей — за неделю цена в рознице уменьшилась на 0,17%», — отметили в Минсельхозе, подчеркнув, что стоимость российского сахара остается одной из самых низких в мире.

Отметим, что, согласно данным Росстата, в России с 10 по 15 января было зафиксировано снижение розничной цены на яйца на 0,2%, и произошло это впервые с июня 2023 года.