Росстат: в России впервые с июня подешевели яйца

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За неделю с 10 по 15 января розничная цена на яйца в России стала ниже на 0,2%. Снижение стоимости регулярно дорожающего с сентября продукта зафиксировано впервые с июня 2023 года. Такие данные приводит Росстат.

Наравне с яйцами подешевели свинина, сосиски, сардельки и макароны. На 0,1% снизились цены на сахарный песок и чёрный чай. Заметнее всего, по данным Росстата, подешевели куриное мясо (-0,9%) и пшено (-0,3%). Больше всего подорожали огрурцы (+3%), помидоры (+2%) и белокочанная капуста (+1,9%).

В калининградских торговых сетях яйца с августа подорожали в два раза. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылёва высказала мнение, что поставки яиц из Турции и Азербайджана не приведут к уменьшению розничной стоимости этой продукции в России. При этом в Минсельхозе РФ утверждают, что производители начали снижать цены.

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