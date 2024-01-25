Путин о влиянии санкций на регион: «В целом ситуация исправляется»

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Президент Владимир Путин считает, что ситуация в Калининградской области после введения санкций в отношении России и ограничения транзита через Литву «в целом исправляется». Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона в четверг, 25 января.

Путин констатировал, что «нарушение логистических цепочек» и «попытки транспортной блокады» затрудняют работу калининградских предприятий. «Это отразилось и на ключевых показателях. Если в целом по России рост промышленного производства составил такую внушительную цифру — 14,6 процента, то в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7 процента за 11 месяцев 2023 года. Поэтому мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учетом этих вызовов и сложившихся новых реалий. В целом ситуация исправляется», — сказал президент.

Губернатор Антон Алиханов заявил, что региональные власти с августа «видят рост в экономике», но «надо время, чтобы преодолеть провал, который у нас был». «Это очень хорошо. Надо поддержать эту позитивную тенденцию. Это касается и экономики, стимулов для бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства, и, конечно, создания комфортных условий для жизни людей», — отметил Владимир Путин.

В конце декабря региональные власти оценили ущерб от ограничения транзита через Литву в порядка 2 млрд рублей. При этом калининградские грузоперевозчики оценивают только свой ущерб от санкций в 5,23 млрд.

Литва отказалась пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы в июне 2022 года. Позднее Еврокомиссии выпустила разъяснения, согласно которым провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, а железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля. На них были установлены квоты.

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