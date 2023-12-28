Алиханов оценил ущерб от ограничения транзита через Литву в 2 млрд рублей

Ущерб от ограничений сухопутного транзита в Калининградскую область через Литву составляет почти 2 млрд рублей в год, заявил губернатор региона Антон Алиханов РИА «Новости».

«Можно по-разному все это считать. Одна из составных частей этого возможного ущерба, который можно предъявлять, это объем субсидий, которые выплачивает федеральный бюджет, чтобы делать тарифы на морской линии более доступными для нас. В этом году это почти 2 миллиарда рублей. Это одна из составных частей», — сказал Антон Алиханов.

По словам губернатора, можно также брать дополнительные расчеты, которые включают в себя существенные ограничения для калининградских грузовых компаний, которые занимаются автомобильными перевозками и которые обслуживали транзит. «Для них тоже очень существенно снижено количество работы, и их потери тоже можно было бы включать в эти иски», — отметил глава региона.

Он добавил, что власти Калининградской области направили расчеты в Минэкономразвития, но у иска в ВТО сейчас «потенциально мало шансов».

Литва отказалась пропускать попавшие под санкции Евросоюза грузы в июне 2022 года. Позже Еврокомиссии выпустила разъяснения, согласно которым провоз товаров, попавших под санкционные ограничения, запрещен только по автодорогам, а железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля. На них были установлены квоты.