Страны Балтии договорились о единой системе контроля следующих через Россию грузов

Таможенные службы Литвы, Латвии и Эстонии договорились о применении единого процедурного режима контроля грузов, находящихся под санкциями Евросоюза и следующих через Россию и Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Литвы.

«Единая система контроля вводится с целью ужесточения контроля за санкционными грузами, следующими в третьи страны через Россию и Белоруссию», — цитирует ведомство ТАСС.

По данным агентства, таможенные службы трех стран договорились требовать декларацию изготовителя перевозимых грузов. Перевозчикам рекомендовали тщательно проверять достоверность того, что перемещаемые ими подсанкционные изделия и другие товары будут следовать через Россию и Белоруссию только транзитом.