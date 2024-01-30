«Автотор» заключил соглашение о производстве китайских кроссоверов DFSK в Калининграде

Калининградский автопроизводитель «Автотор» и липецкая компания «Моторинвест» заключили соглашение о производстве первой партии кроссоверов китайской Dongfeng Sokon на заводе в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Моторинвеста», который является официальным дистрибьютором линейки легковых автомобилей Dongfeng в России.

«Автотор» произведет партию машин DFSK, которая будет представлена двумя моделями — купе-кроссовером DFSK ix5 и семиместным полноприводным кроссовером DFSK ix7. Модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, которая, в настоящий момент, представлена единственным представителем — семиместным кроссовером DFSK 580.

В свою очередь, «Моторинвест» займется продажей автомобилей, а также будет отвечать за их гарантийное обслуживание и поставки деталей и запчастей для российских покупателей.