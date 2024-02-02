«Автотор» выпустил меньше китайских автомобилей, чем планировал

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Калининградский «Автотор» произвел по итогам 2023 года 38 тысяч автомобилей китайских брендов. Это меньше, чем планировалось, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автомобильного холдинга Валерий Горбунов.

«Объем производства по итогам 2023 года составил 38 тысяч автомобилей. В начале 2023 года мы озвучивали и ставили для себя другие цели: рассчитывали на объем 50-70 тысяч. Но эти цифры оказались больше, чем объективно мог взять рынок. Поэтому было принято решение выпустить меньше, чем планировалось ранее», — рассказал он.

Точных цифр по объему производства за 2022 год в компании не раскрывали.

«Конечно, нам хотелось бы производить больше. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 280 тысяч автомобилей в год. Но есть экономический процесс, он складывается из множества факторов, в том числе и не зависящих от нас. Выпускать больше, создавая большие стоки, нет смысла. Мы никогда не работали „на склады“ и не планируем это делать», — сказал Валерий Горбунов.

«Автотор» приступил к сборке китайских автомобилей в январе 2023 года. Предприятие, на котором ранее выпускали модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, сейчас занимается производством автомобилей китайских брендов. На пике производства, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.

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