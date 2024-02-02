Калининградстат назвал сферы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в регионе

Калининградстат назвал сферы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в Калининградской области в январе-ноябре 2023 года. По данным экспертов, наиболее высокая заработная плата за этот период отмечена у работников, занятых в финансовой и страховой деятельности — 92235 рублей, что на 74,4 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области (она составляет 55133,9 рубля).



К видам деятельности с наиболее высоким уровнем заработной платы, относительно среднеобластного значения также отнесли:

— добычу полезных ископаемых (153,9% от среднемесячной заработной платы);

— деятельность в области информации и связи (151,7%);

— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (129,7%).

При этом наименьшие в регионе зарплаты выявили в таких сферах, как:

— административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (66,4%);

— деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (64,0%);

— деятельность по операциям с недвижимым имуществом (62,4%).

Также Калининградстат отметил, что по сравнению с ноябрем 2022 года средняя по области зарплата выросла на 15,9%, но по сравнению с октябрем 2023 года снизилась на 2,4%.