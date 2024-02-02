Калининградстат назвал сферы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в регионе

Калининградстат назвал сферы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в регионе
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономика

Калининградстат назвал сферы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в Калининградской области в январе-ноябре 2023 года. По данным экспертов, наиболее высокая заработная плата за этот период отмечена у работников, занятых в финансовой и страховой деятельности — 92235 рублей, что на 74,4 % выше среднемесячной заработной платы по Калининградской области (она составляет 55133,9 рубля).

К видам деятельности с наиболее высоким уровнем заработной платы, относительно среднеобластного значения также отнесли:

— добычу полезных ископаемых (153,9% от среднемесячной заработной платы);

— деятельность в области информации и связи (151,7%);

— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (129,7%).

При этом наименьшие в регионе зарплаты выявили в таких сферах, как:

— административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги (66,4%);

— деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (64,0%);

— деятельность по операциям с недвижимым имуществом (62,4%).

Также Калининградстат отметил, что по сравнению с ноябрем 2022 года средняя по области зарплата выросла на 15,9%, но по сравнению с октябрем 2023 года снизилась на 2,4%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter