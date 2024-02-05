«Автотор» планирует выпустить 2000 автомобилей на газомоторном топливе в 2024-м

Все новости по теме: Автопром

В 2024 году калининградский «Автотор» намерен выпустить 2000 легковых автомобилей BAIC U5 на газомоторном топливе. Об этом в ответ на запрос издания «Ведомости Северо-Запад» сообщили в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, машины будут востребованы среди корпоративных клиентов. Сборка начнется, как только на предприятие поступит газобаллонное оборудование.

«Специалистами инновационно-технологического центра отработана технология установки битопливной системы на автомобили в заводских условиях. И мы готовы к запуску промышленного производства такой продукции. Первые автомобили, оснащенные битопливной системой, которые были выпущены на нашем заводе, сейчас проходят процедуру сертификации», — уточнил автопроизводитель.

Как напомнило информагентство, в 2023-м «Автотор» выпустил 20 пилотных автомобилей BAIC U5 на газомоторном топливе. Всего мощности завода в Калининграде позволяют выпускать 20 000 автомобилей с ГБО.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter