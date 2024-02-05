«Автотор» планирует выпустить 2000 автомобилей на газомоторном топливе в 2024-м

В 2024 году калининградский «Автотор» намерен выпустить 2000 легковых автомобилей BAIC U5 на газомоторном топливе. Об этом в ответ на запрос издания «Ведомости Северо-Запад» сообщили в пресс-службе компании.

По мнению экспертов, машины будут востребованы среди корпоративных клиентов. Сборка начнется, как только на предприятие поступит газобаллонное оборудование.

«Специалистами инновационно-технологического центра отработана технология установки битопливной системы на автомобили в заводских условиях. И мы готовы к запуску промышленного производства такой продукции. Первые автомобили, оснащенные битопливной системой, которые были выпущены на нашем заводе, сейчас проходят процедуру сертификации», — уточнил автопроизводитель.

Как напомнило информагентство, в 2023-м «Автотор» выпустил 20 пилотных автомобилей BAIC U5 на газомоторном топливе. Всего мощности завода в Калининграде позволяют выпускать 20 000 автомобилей с ГБО.