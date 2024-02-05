Проект завода по производству картофеля фри под Черняховском прошел экспертизу

Проект завода по производству картофеля фри в Калининградской области прошел экспертизу. Предприятие планируют построить в Черняховском районе. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Документация проходила негосударственную экспертизу. Проверкой заномилось ООО «Сертпромтест». Застройщиком выступает компания «Калининград Фрэнч Фрайз», входящая в группу «Атлантис».

Группа компаний «Атлантис» планирует создать в Калининградской области около 6000 рабочих мест в течение ближайших двух-трёх лет. По словам губернатора Антона Алиханова, для привлечения специалистов будет расширена программа релокации. «Но одним переводом людей из других регионов нам, наверное, уже не ограничиться, потому что ожесточённая конкуренция нарастает», — пояснял губернатор региона Антон Алиханов.

«Атлантис» намерена запустить завод по производству молочной продукции, объём выпуска сыров на котором оценивается в 35 тысяч тонн. Также группа компаний реализует инвестиционный проект по изготовлению продукции из картофеля полного цикла. Общий объём финансовых вложений в него, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей. В мае прошлого года сообщалось, что компания «Атлантис» начала высаживать в Калининградской области картофель супер-суперэлитной категории для производства фри.