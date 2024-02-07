Минтруд РФ сообщил об «активном вовлечении граждан» в экономику в 2023 году

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В 2023 году в России зафиксирован рост числа занятых. Об этом на совещании президента с членами правительства в среду сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет «Интерфакс».

«Численность занятых за год возросла на 1,6 млн человек. Такое активное вовлечение граждан в экономику стало возможным, в том числе, благодаря госслужбе занятости», — сказал Котяков, уточнив, что службой за 2023 год трудоустроено свыше 1,4 млн граждан. Трудоустройство касалось по большей части производства, строительства и социальной сферы.

«Особое внимание к трудоустройству граждан с инвалидностью. Центрами занятости напрямую трудоустроены почти 54 тыс. таких соискателей», — подчеркнул Котяков, добавив, что также в прошлом году центрами занятости было трудоустроено более 13,5 тыс. ветеранов СВО и членов их семей.

Напомним, что в сентябре 2023 года министр заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольшая потребность сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT-сфере.

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