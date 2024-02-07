Росстат оценил прошлогодний рост ВВП России в 3,6%

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Росстат оценил рост ВВП России в 2023 году в 3,6%. Об этом со ссылкой на статистические данные ведомства пишет «Коммерсант».

По первой оценке Росстата, номинальный объем ВВП в прошлом году составил 171,04 трлн руб. Данный показатель оказался выше оценки Минэкономразвития, прогнозировавшего рост на уровне 3,5%.

По данным Росстата, росту ВВП в 2023 году в значительной степени способствовало увеличение индексов валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — +10%; деятельность в области информации и связи — +10%; финансовая и страховая деятельность — +8,6%; административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги — +7,8%; оптовая и розничная торговля — + 7,3%; обрабатывающие производства — +7%; строительство — +7%.

Снижение добавленной стоимости в 2023 году Росстат зафиксировал в сфере добычи полезных ископаемых (-2%), в области здравоохранения и социальных услуг (-0,4%), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора утилизации отходов (-3%).

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