Алиханов: Литва в этом году вновь «срезала» квоты на калининградский транзит

Все новости по теме: Блокада Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале заявил, что Литва в этом году вновь «срезала» квоты на железнодорожный транзит на калининградском направлении и повысила тарифы на перевозку. Глава региона написал об этом, комментируя сообщения других телеграм-каналов о «простаивающих в Литве локомотивах и пустых жд-развязках».

По словам Алиханова, квоты на транзит в Калининградскую область из основной территории России и обратно снижены примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%, — написал Антон Алиханов. — То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям».

Он также высказал пожелание, чтобы Литовские железные дороги не сократили штат на 100%. «А иначе как нам грузы доставлять?!» — написал Алиханов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter