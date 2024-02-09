Алиханов: Литва в этом году вновь «срезала» квоты на калининградский транзит

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале заявил, что Литва в этом году вновь «срезала» квоты на железнодорожный транзит на калининградском направлении и повысила тарифы на перевозку. Глава региона написал об этом, комментируя сообщения других телеграм-каналов о «простаивающих в Литве локомотивах и пустых жд-развязках».



По словам Алиханова, квоты на транзит в Калининградскую область из основной территории России и обратно снижены примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%, — написал Антон Алиханов. — То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям».

Он также высказал пожелание, чтобы Литовские железные дороги не сократили штат на 100%. «А иначе как нам грузы доставлять?!» — написал Алиханов.