В Калининградской области по итогам года упал индекс промпроизводства

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По итогам 2023 года индекс промышленного производства в Калининградской области по отношению к предыдущему году составил 94,7%. В целом по Российской Федерации этот показатель показал рост — 103,5%. Соответствующую информацию предоставил Калининградстат в отчёте о социально-экономическом положении региона в прошлом году.

Снижение показали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

По основным видам обрабатывающих производств самое существенное падение показал вид «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 42,7%. Индекс промпроизводства по виду «производство электрического оборудования» составил 49,1% к 2022 году. При этом в регионе выросли «производство напитков» (138,6%), «производство бумаги и бумажных изделий» (113,7%).



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