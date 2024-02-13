На калининградском «Автоторе» начали сборку партии автомобилей Dongfeng Sokon

В Калининграде на заводе «Автотор» приступили к сборке партии автомобилей Dongfeng Sokon. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании «Моторинвест».

Напомним, в конце января калининградский автопроизводитель подписал соглашение с «Моторинвестом» по выпуску партии автомобилей DFSK, которая будет представлена двумя моделями: купе-кроссовером DFSK ix5 и семиместным полноприводным кроссовером DFSK ix7. Модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, в настоящий момент представленную семиместным кроссовером DFSK 580.

«Моторинвест», в свою очередь, берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных «Автотором» автомобилей, а также по поставке запчастей и деталей для российских клиентов.