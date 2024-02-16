Центробанк не стал изменять ключевую ставку

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Ключевая ставка в России в ближайшее время останется на уровне 16,00% годовых. Такое решение принял в пятницу, 16 февраля, совет директоров Центробанка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление регулятора.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», — поясняется в заявлении.

Также в нем отмечается, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике..

Напомним, на предыдущем заседании 15 декабря 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — до 16% годовых.

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