Центробанк вновь сохранил на прежнем уровне ключевую ставку

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Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Также регулятор оставил прежним свой прогноз по инфляции на 2024 год в 4-4,5%. Об этом пишет «Коммерсант».

Банк России уточнил, что с начала 2024-го замедлился рост корпоративного и ипотечного кредитования, в то время как в розничном сегменте наблюдалось ускорение необеспеченного потребительского кредитования.

Также регулятор отметил, что проинфляционные риски сохраняютсяв связи сизменениями во внешней торговле, сохранением высоких инфляционных ожиданий, усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики.

Эффекты от предыдущих повышений ключевой ставки продолжат нарастать в ближайшие месяцы, обещает регулятор.

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