Крупные банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия».



Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят, сообщил представитель «Деловой России». Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. «Пример из жизни. Покупаем товар в Китае. Код в санкциях (входит в список запрещенных к ввозу в Россию из ЕС или США товаров. — прим. „Ведомостей“), при этом сам товар китайский — там нет никаких европейских технологий, это простейшее изделие. Банк закрывает счет на основании того, что товар относится к санкционным. Предложили работать с Китаем напрямую, без участия ОАЭ», — сообщил один из бизнесменов.