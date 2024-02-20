Reuters: из-за угрозы санкций США осложнилась торговля между Россией и Турцией

После подписания президентом США Джо Байденом указа, позволяющего отключать банки от американской финансовой системы и блокировать счета за содействие России, осложнилась торговля между РФ и Турцией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.



По их данным, угроза ограничений со стороны США нарушила либо замедлила платежи. Указ, подписанный Байденом, напрямую не касался энергетики, но осложнил оплату российской нефти, а также повлиял на поставки ряда товаров, экспортируемых Турцией, отмечает агентство.

По словам трейдеров, из-за возникших проблем поставки нефти в Индию оказались нарушены, а в ОАЭ и Китай — затруднены. Однако в большей степени оказалась затронута торговля, не связанная с энергоносителями. В частности, прекращен экспорт техники из-за сходства товаров с военной техникой, отметил один из собеседников Reuters. В Министерстве финансов Турции и турецком Агентстве банковского регулирования и надзора (BDDK) ситуацию не прокомментировали.