Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка, часть его сервисов не работает

Центробанк утром в среду, 21 февраля, отозвал лицензию у Qiwi Банка (Киви банка). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Среди причин называются систематические нарушения законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорится в сообщении Банка России.

По его информации, «установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан».

Центробанк в связи с приведенными выше нарушениями обратился в правоохранительные органы.

При этом отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

РБК обращает внимание на то, что это первый отзыв банковской лицензии в России за последние полтора года. По его данным, пополнение «QIWI-кошельков» в России стало недоступным. ТАСС сообщает, что платежная система Contact, позволяющая проводить переводы за границу, перестала работать в нормальном режиме. Сервис принадлежит группе Qiwi.

Как указывает РБК, в июне 2023 года QIWI объявила о разделении бизнеса на российскую и международную части (компания не находится под санкциями). Сообщалось, что она «планирует полностью избавиться от своих российских предприятий и активов и сосредоточиться на дальнейшем наращивании своего международного бизнеса как за счет развития существующих операций, так и за счет слияний и поглощений». В январе 2024 году появилась информация о том, что QIWI консолидировала свои российские активы и планирует продать гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит нынешнему главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. В российский контур входят QIWI Банк, «QIWI Кошелек», QIWI Business, система денежных переводов Contact и другие проекты.