В АСВ рассказали, как владельцам кошельков Киви-банка вернуть свои деньги

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В Агентстве страхования вкладов разъяснили владельцам кошельков Киви-банка, как они могут вернуть свои деньги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Средства на Qiwi кошельках являются электронными денежными средствами и согласно закону „О страховании вкладов в банках РФ“ не подлежат страхованию. При этом владельцы электронных кошельков вправе подать заявление в государственную корпорацию „Агентство по страхованию вкладов“ с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в Киви-банке. В течение 30 рабочих дней заявителю будет направлено уведомление о результатах рассмотрения. Выплаты по одобренным требованиям будут осуществляться в ходе ликвидационных процедур», — уточнили в АСВ.

«Объем средств на электронных кошельках Киви-банка будет известен в процессе работы временной администрации после получения реестра вкладчиков банка. Реестр формируется 3-4 рабочих дня с момента отзыва лицензии», — добавили в АСВ.

В свою очередь, в Центробанке подтвердили, что средства на электронных кошельках Киви-банка не застрахованы по системе страхования вкладов, поэтому требования по выплате средств на электронных кошельках будут удовлетворяться «в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка».

Напомним, Центробанк утром в среду, 21 февраля, отозвал лицензию у Qiwi Банка (Киви-банка). По информации ЦБ, «установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан».

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