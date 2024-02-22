В Калининградской области отказались от ведения регионального кадастра отходов

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на заседании в четверг одобрили поправки в региональное законодательство, касающиеся обращения с отходами. В частности, было принято решение отказаться от ведения регионального кадастра отходов из-за «дополнительных административных издержек».



Представлявший законопроект министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин отметил, что законодательство в настоящее время предполагает ведение регионального кадастра, который включает в себя данные, предоставляемые органами власти, юрлицами и предпринимателями, в процессе деятельности которых образуются отходы.

«В соответствии с федеральным законодательством ведение такого кадастра теперь является не обязанностью, а возможностью для субъектов Российской Федерации, — отметил Ступин. — В этой связи министерство предлагает отказаться от ведения регионального кадастра отходов, так как это создает дополнительные административные издержки для бизнеса, в том числе издержки для работы самого министерства». Ступин отметил, что все необходимые данные власти получают за счет других источников.

Депутаты Законодательного собрания проголосовали за законопроект единогласно.