В Калининградской области отказались от ведения регионального кадастра отходов

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Депутаты Законодательного собрания Калининградской области на заседании в четверг одобрили поправки в региональное законодательство, касающиеся обращения с отходами. В частности, было принято решение отказаться от ведения регионального кадастра отходов из-за «дополнительных административных издержек».

Представлявший законопроект министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин отметил, что законодательство в настоящее время предполагает ведение регионального кадастра, который включает в себя данные, предоставляемые органами власти, юрлицами и предпринимателями, в процессе деятельности которых образуются отходы.

«В соответствии с федеральным законодательством ведение такого кадастра теперь является не обязанностью, а возможностью для субъектов Российской Федерации, — отметил Ступин. — В этой связи министерство предлагает отказаться от ведения регионального кадастра отходов, так как это создает дополнительные административные издержки для бизнеса, в том числе издержки для работы самого министерства». Ступин отметил, что все необходимые данные власти получают за счет других источников.

Депутаты Законодательного собрания проголосовали за законопроект единогласно.



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