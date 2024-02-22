Власти назвали новый срок запуска завода по производству картофеля фри

Первая технологическая линия завода по производству картофеля фри и картофельных оладий под Черняховском заработает во втором полугодии 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале областного минсельхоза. По данным властей, на сегодняшний день завершена четверть от всех запланированных работ.
В ведомстве уточнили, что на площади в 50 гектаров разместятся 60 «новейших картофелехранилищ», которые рассчитаны на 210 тысяч тонн единовременного хранения. Мощность завода по переработке картофеля составит 105 тысяч тонн в год.Проект реализует группа компаний «Атлантис». Помимо строительства завода инвестор занимается развитием собственной семенной картофельной базы. В марте 2023 года Антон Алиханов сообщал, что запуск завода запланирован на февраль текущего года, однако к этому месяцу проект только прошел экспертизу. Общий объём финансовых вложений в проект, по предварительным данным, составит более 12 млрд рублей.