Центробанк: годовая инфляция в Калининградской области замедлилась в январе

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Годовая инфляция в Калининградской области в январе 2024 года замедлилась до 7,89% после 8,16% в декабре 2023 года. При этом темп прироста цен в регионе был выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (6,98%) и в целом по России (7,44%). Информация об этом размещена на сайте Банка России.

В январе 2024 года цены на продовольствие в регионе за год выросли на 8,52%, месяцем ранее — на 8,33%. Переносить в стоимость продуктов возросшие затраты на логистику и увеличение зарплат работников производителям позволяло «сохранение спроса, превышающего предложение», отметили в ЦБ. Также в регионе сохранялся дефицит кадров. Это привело к ускорению годового роста цен на яйца, мясопродукты и рыбу. Ещё одним фактором, объясняющим динамику цен на рыбу, стало увеличение издержек рыбодобывающих компаний на техническое обслуживание судов.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция составила в январе 7,34% после 7,66% в декабре 2023 года. В ЦБ отметили замедление роста цен в годовом выражении на одежду, подержанные авто зарубежного производства и золотые украшения.

Годовая инфляция в сфере услуг в январе 2024 года снизилась до 7,82% после 8,78% в декабре предыдущего года. Замедлился темп роста цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта, отметили в ЦБ.

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