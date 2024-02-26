Один из «антисанкционных» сухогрузов до сих пор не приступил к работе

Из трех сухогрузов, приобретенных по так называемой «антисанкционной» программе льготных займов для поддержки бизнеса, работу по перевозке грузов начали только два судна. Соответствующие данные содержатся в ответе регионального правительства на информационный запрос портала «Руград».



В частности, с августа 2023 года к морским перевозкам приступило судно, приобретенное в рамках программы компанией «Морская линия». Сухогруз Ozsoy, построенный в 1997 году в Германии (в настоящий момент переименован в «Зеленоградск»), приступил к работе в августе 2023. Болгарский сухогруз Darina 2000 года постройки, приобретенный «Калининградским морским пароходством», был переименован в «Янтарный». Морские региональные перевозки судно начало осуществлять с октября 2023 года.

«Сложности возникли у компании „Лео Логистик“, которая в рамках программы приобрела сухогруз Pacific 1998 года постройки. В августе 2023 года судно направлялось в Калининградскую область. Однако в пути у сухогруза возникли неполадки, которые невозможно было устранить на ходу. Компанией было принято решение о буксировке корабля в Турцию для ремонта», — сообщает «Руград» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. В настоящий момент сухогруз по-прежнему находится на ремонте в порту крупного турецкого города Измир. Окончание ремонтных работ ожидается в марте 2024 года. После этого сухогруз направится в Калининград, где и приступит к перевозке региональных грузов.