«Автотор» намерен в марте начать выпуск трех моделей китайской Forthing

В марте 2024 года холдинг «Автотор» планирует начать выпуск автомобилей марки Forthing в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«На заводе „Автотор“ в Калининграде ведется подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Одновременно к запуску готовятся сразу три модели бренда: кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и MPV Forthing M4 Yacht. <...> Начало промышленного производства автомобилей марки Forthing запланировано на март 2024 года», — уточняется в сообщении холдинга.

На начальном этапе выпуск продукции будет осуществляться в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. Планом производства автомобилей Forthing предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.