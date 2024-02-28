ПСЗ «Янтарь» не смог отсудить 64,8 млн рублей у «Синко-Банка»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по иску калининградского ПСЗ «Янтарь» о взыскании с «Синко-Банка» 64,8 млн рублей задолженности по банковской гарантии и неустойке. Как сообщает «Руград», резолютивная часть постановления была объявлена 19 февраля 2024 года, а в полном объеме постановление изготовлено 20 февраля.

Калининградское предприятие обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к «Синко-Банку» в конце мая 2022 года. ПСЗ «Янтарь» планировал взыскать задолженность по независимой банковской гарантии в размере 62 470 596 рублей и неустойку в сумме 2 436 353 рублей. Однако 14 декабря в удовлетворении исковых требований было отказано.

Представители предприятия не согласились с этим решением и обратились с апелляционной жалобой, однако Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены упомянутого решения.

Из материалов дела следует, что 17 мая 2022 года «ПСЗ «Янтарь» и «Концерн «Лепромстрой» заключили контракт на реконструкцию и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия почти на полмиллиарда рублей. 25 мая того же года «Синко-Банком» была выдана независимая гарантия на сумму 63 626 127 рублей 38 копеек, срок действия которой ограничивался 31 декабря 2023 года.

В процессе исполнения обязательств по контракту «Концерн «Ленпромстрой» систематически нарушало свои обязательства, и в его адрес выставлялись претензии. В связи с существенным нарушением срока выполнения работ, «ПСЗ «Янтарь» в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта, направив соответствующее уведомление своему компаньону. Представители калининградского предприятия посчитали, что эти обстоятельства позволяют требовать выплаты по гарантии, однако банк от выплат отказался, указав на окончание срока, на который эта гарантия была выдана.