Путин предложил отказаться от моратория по проверке бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от практики временных мораториев по проверкам бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход в этих проверках уже с 2025 года. Такое заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания 29 февраля.



По словам Путина, с 2025 года необходимо предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения. Некрупный бизнес при этом сможет раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории.

Мораторий на проверки бизнеса был введен в России в 2022 году. В мае текущего года Михаил Мишустин заявил, что количество этих мероприятий снизилось в стране до исторического минимума.