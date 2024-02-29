Путин предложил отказаться от моратория по проверке бизнеса

Президент РФ Владимир Путин предложил отказаться от практики временных мораториев по проверкам бизнеса и перейти на риск-ориентированный подход в этих проверках уже с 2025 года. Такое заявление глава государства сделал в ходе ежегодного послания 29 февраля.
Мораторий на проверки бизнеса был введен в России в 2022 году. В мае текущего года Михаил Мишустин заявил, что количество этих мероприятий снизилось в стране до исторического минимума.В ноябре прошлого года Мишустин поручил Минэкономразвития в десятидневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса.