Путин поручил амнистировать некрупные компании, дробившие бизнес

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес. С таким предложением он выступил в ходе ежегодного послания 29 февраля. Также глава государства призвал бизнесменов отказаться от искусственного дробления своих структур.

«Прошу правительство с парламентариями проработать механизмы амнистии для компаний, чтобы они работали вбелую», — заявил президент и добавил, что в ближайшее время будет проработан механизм перехода с упрощенной системы налогообложения.

В сентябре 2023 года уполномоченная по защите прав предпринимателей региона Светлана Нижегородова заявила, что калининградский бизнес стал чаще жаловаться на претензии налоговой службы в части превышения лимитов УСН (Упрощенной системы налогообложения — прим. «Нового Калининграда»). По проблемам дробления бизнеса, как сообщала Нижегородова, ранее были единичные обращения, «но на текущий момент можно говорить о достаточно существенном количестве таких жалоб».