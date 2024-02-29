В России собираются ввести дифференцированную систему налогообложения. С поручением модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года выступил в ходе послания 29 февраля президент РФ Владимир Путин. Глава государства предложил кабмину подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами и параллельно снизить нагрузку на семьи (в том числе за счет увеличения налоговых вычетов, о которых также было сказано в послании).



«Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы, — заявил Путин. — И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов».