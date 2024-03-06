Росстат: уровень бедности в стране снизился до исторического минимума

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Уровень бедности в стране в 2023 году составил исторически минимальные 9,3% после 9,8% в 2022 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в 2023-м численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума составила 13,5 млн человек против 14,3 млн в 2022 году. При этом показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

В частности, в IV квартале 2023 года уровень бедности составил 6,8% (в IV квартале 2022 года — 7,9%), в III квартале — 10,2% (10,5%), во II квартале — 10,8% (12,1%), в I квартале — 13,5% (14,3%).

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