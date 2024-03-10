«Водоканал» купил машину с кожаным салоном и подогревом сидений за 3,6 млн

Государственное предприятие Калининградской области «Водоканал» приобрело легковой автомобиль российского производства. Сумма сделки — 3,599 млн рублей. Оплата осуществлялась за счет собственных и привлеченных средств госпредприятия без привлечения бюджетных денег. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



По условиям проекта договора, размещенного на сайте, продавец должен доставить «Водоканалу» пятидверный черный автомобиль с объемом двигателя не менее 1,99 и не более 2,9 литров, мощностью от 190 до 200 лошадиных сил, дорожным просветом 190-200 см. В машине должны быть кожаные сиденья с подогревом, бортовой компьютер, мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем и т.д.

Отметим, что поставщик автомобиля не называется — итоговый договор на сайте госзакупок не обнародован. При этом сама закупка у единственного поставщика завершена 7 марта.