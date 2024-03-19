«Водоканал» купил Haval за 3,6 млн «для поездок на отдаленные участки»

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Госпредприятие «Водоканал» купило автомобиль российской сборки у официального дилера за счет средств предприятия, полученных от оказания коммерческих услуг. Машина будет использоваться для поездок сотрудников. Об этом сообщил директор предприятия Армен Мурадянц в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Автомобиль <...> соответствует перечню разрешенных к приобретению автотранспортных средств. Новый автомобиль закреплен за автогаражом предприятия. По заявкам установленной формы автотранспортное средство будет предоставляться сотрудникам структурных подразделений предприятия для выездов на отдаленные участки обслуживания ГП КО „Водоканал“», — говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, речь идет об автомобиле марки HAVAL. Других подробностей в «Водоканале» не сообщили.

Напомним, ранее «Водоканал» приобрел легковой автомобиль российского производства за 3,599 млн рублей, оплата осуществлялась за счет собственных и привлеченных средств госпредприятия без привлечения бюджетных денег. В документации закупки у единственного поставщика шла речь о пятидверном черном автомобиле с объемом двигателя не менее 1,99 и не более 2,9 литров, мощностью от 190 до 200 лошадиных сил, дорожным просветом 190-200 см. В машине должны быть кожаные сиденья с подогревом, бортовой компьютер, мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем и т.д.

Отметим, что под HAVAL — автомобили китайской компании Great Wall Motors, кроссоверы и внедорожники премиум-класса, призванные составить конкуренцию более известным и дорогостоящим джипам. Этот бренд входит в список автомобилей, рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования госслужащими.

В 2022 году автобаза правительства Калининградской области закупила 8 новых китайских кроссоверов Haval Jolion в комплектации «премиум», стоимость каждой машины оценивалась в 2,4 млн руб.

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