Центробанк отозвал лицензию у банка, переводившего средства из Киви банка

Банк России отозвал лицензию у «Банка Стрела». Как следует из официального релиза ЦБ, он занимал 321 место в банковской системе Российской Федерации.



Причиной отзыва лицензии стало нарушение финансовой организацией «федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России». В частности, как утверждается, «Стрела» «допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Кредитная организация „Банк Стрела“ АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между Киви банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — поясняет пресс-служба ЦБ.

Уточняется, что «Банк Стрела» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в стопроцентном размере, «но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика». Выплатами будет заниматься «Агентство по страхованию вкладов».