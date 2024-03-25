На маршрут Санкт-Петербург — Калининград выходит теплоход «Патриа»

На маршрут Санкт-Петербург — Калининград выходит теплоход «Патриа»
Фото: Telegram-канал компании "Алгоритм групп"
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На грузовую линию «Калининградский морской торговый путь» (маршрут Санкт-Петербург — Калининград) с 4-7 апреля выходит теплоход «Патриа». Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оператора линии — компании «Алгоритм групп».

Теплоход «Патриа» — специализированное судно для перевозки контейнерных грузов, в том числе рефрижераторного типа. На его борту размещено 40 розеток для их подключения. Также теплоход может перевозить накатную самоходную технику: грузовые и легковые автомобили, строительную колёсную и гусеничную спецтехнику. Кроме того, на теплоходе есть два судовых крана грузоподъемностью 150 тонн каждый. Грузовая вместимость судна — 5 тыс. тонн.

Погрузка в Санкт-Петербурге будет осуществляться на терминале компании «Петролеспорт», в Калининграде — АО «Калининградский морской торговый порт».

Ранее сообщалось о том, что в марте на грузовую линию «Калининградский морской торговый путь» должны выйти шесть судов.

В феврале 2023 года ООО «Алгоритм групп» получило от Росморречфлота 600 млн рублей субсидий для осуществления грузового транзита в Калининградскую область и из неё.

На начало февраля 2024 года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 сухогруза и парома.

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