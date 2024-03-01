Оператор Калининградского морского торгового пути пообещал шесть новых судов

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Шесть судов должны выйти в марте на грузовую линию «Калининградский морской торговый путь» (Калининград — порты Ленинградской области), сообщил «Интерфаксу» генеральный директор оператора линии компании «Алгоритм групп» Сергей Мишин.

По его словам, теплоход 2023 года постройки «М. Т. Ефремов» вместимостью 7500 тонн будет в основном работать с контейнерами. Судно «Патрия» относится к типу ro-ro/lo-lo, что позволяет принимать на борт все виды грузов. Улучшение погодных условий, ледовой обстановки на Балтике и в Финском заливе позволяют вывести на линию суда, которые зимой были на стоянке — это СТК-1005, СТК-1020 и СТК-1023, СТК-2028 грузовой вместимостью 1500 тонн.

«В настоящее время на линии между портами Калининградской области и портами Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Бронки и Выборга работают теплоходы „Сормовский-3063“, „Петротранс-6904“. Они перевозят контейнеры, генеральные и навалочные грузы. Но востребованность нашей линии у грузоперевозчиков постоянно растет. И потому мы в марте выведем на нее сразу несколько судов, в том числе и крупные, типа ro-ro/lo-lo», — отметил гендиректор компании-оператора линии.

Как отмечает «Интерфакс», в феврале 2023 года ООО «Алгоритм групп» получило от Росморречфлота 600 млн рублей субсидий для осуществления грузового транзита в Калининградскую область и из нее.

На начало февраля 2024 года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 сухогруза и парома.



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