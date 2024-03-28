В Калининградский САР перерегистрировали шведскую Avito AB

В реестр участников специального административного района в Калининградской области включено МКООО «Авито Финанс». Как сообщает «Интерфакс», в базе ЕГРЮЛ такое юрлицо пока не фигурирует, однако пресс-служба Avito сообщила, что компания завершила редомициляцию шведской компании Avito AB, а «Авито Финанс» станет ее правопреемником.



«До сих о прецедентах редомициляции в РФ компаний из шведской юрисдикции известно не было, — пишет издание. — До 2019 года Avito AB была головной структурой ООО „КЕХ Екоммерц“ — основной операционной компании российского сервиса. Теперь редомицилированная компания вошла в структуру группы как дочерняя компания „КЕХ Екоммерц“».

С октября 2022 года сервис объявлений Avito принадлежит Kismet Capital Group. На текущий момент количество активных объявлений на Avito превышает 215 млн.

Ранее в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области перерегистрировался «Яндекс».