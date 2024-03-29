В России планируют с мая начать эксперимент по «цифровизации» грузоперевозок

Министерство транспорта РФ предложило провести с 1 мая эксперимент по переходу на электронный документооборот при грузоперевозках всеми видами транспорта. Об этом сообщает «Коммерсант».



Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства. Как отмечается в пояснительной записке, основная задача эксперимента, который пройдет с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025-го — апробация первоочередных прототипов подсистем и сервисов Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП).

Как отмечает издание, фактически результатом пилотного проекта должны стать мультимодальные перевозки, полностью оформленные в электронном виде. Это необходимо в том числе в связи с переориентаций внешней торговли РФ на страны Востока.

Предполагается, что участниками эксперимента станут Минтранс, МВД, Минвостокразвития, Минэкономики, ФТС, ФНС, ФСБ, Россельхознадзор и Роспотребнадзор, а также РЖД и Российский экспортный центр. Участие грузоотправителей, грузоперевозчиков и операторов электронного документооборота в проекте будет добровольным.