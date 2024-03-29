Центробанк продлил ограничения на перевод денег за границу

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Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать до 30 сентября включительно.

«Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — сообщается на сайте Центробанка.

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов сохраняются. За месяц таким образом можно перевести не более 10 тыс. долларов США (или эквивалент этой суммы в иной валюте). Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за границу средства в размере заработной платы.

«Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — отмечается в публикации Банка России.



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