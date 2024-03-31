Власти Зеленоградска дали два дня на сбор предложений о новой схеме НТО

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Глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой подписал постановление № 1042, регламентирующее сбор предложений по поводу новой схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городе-курорте. Документ опубликован в газете «Волна» в пятницу. Ранее власти заявляли о намерении снести палатки с променада.

Документом дается поручение отделу экономического развития и торговли разработать проект изменений в схему размещения НТО. «Все заинтересованные лица вправе представить свои предложения о развитии сети НТО в администрацию в течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления», — говорится в постановлении.

Напомним, ранее в своем ежегодном отчете глава администрации сообщил, что в связи с предстоящей реализаций проекта «Янтарный талисман», который победил в федеральном грантовом конкурсе проектов благоустройства малых городов, администрация Зеленоградска приняла решение о ликвидации нестационарных торговых объектов на променаде. «Новый Калининград» в середине марта направил в администрацию информационный запрос о том, как местные власти планируют расторгнуть договоры с действующими НТО, и сохранятся ли на променаде «лавочки для раскачивания», установленные владельцами торговых киосков.

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