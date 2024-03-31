Власти Зеленоградска дали два дня на сбор предложений о новой схеме НТО

Глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой подписал постановление № 1042, регламентирующее сбор предложений по поводу новой схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в городе-курорте. Документ опубликован в газете «Волна» в пятницу. Ранее власти заявляли о намерении снести палатки с променада.



Документом дается поручение отделу экономического развития и торговли разработать проект изменений в схему размещения НТО. «Все заинтересованные лица вправе представить свои предложения о развитии сети НТО в администрацию в течение двух рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления», — говорится в постановлении.