Власти Зеленоградска решили ликвидировать ларьки на променаде

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В связи с предстоящей реализаций проекта «Янтарный талисман», который победил в федеральном грантовом конкурсе проектов благоустройства малых городов, администрация Зеленоградска приняла решение о ликвидации нестационарных торговых объектов на променаде. Об этом говорится в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в местной газете «Волна».

«Администрацией разработана и утверждена архитектурная концепция внешнего вида НТО, в соответствии с которой после согласования с главным архитектором возводятся вновь устанавливаемые объекты торговли, — говорится в отчете. — Вместе с тем считаю нестационарные торговые объекты не соответствующими уровню объектов, которые должны работать в городе-курорте. Если раньше такая форма торговой деятельности могла устраивать жителей и туристов, то на сегодняшнем уровне развития городской среды мы должны ориентироваться на стационарные объекты, которые могут предоставить намного более высокий уровень обслуживания населения. Количество нестационарных торговых объектов будем сокращать».

Напомним, проект «Янтарный талисман» предполагает благоустройство в Зеленоградске променада с пирсом, Аллеи и дружбы и части Санаторского парка.

В настоящее время в городе-курорте реализуется другой проект-победитель федерального грантового конкурса «Янтарное ожерелье», предполагающий реконструкцию центральных улиц Зеленоградска и площади «Роза ветров». Работы начались в 2022 году. В отчете отмечается, что реализация этого проекта должна быть завершена к апрелю 2024 года.



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