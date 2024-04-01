«Оборонлогистика» нарастила паромные перевозки на калининградском направлении

В марте «Оборонлогистика» превысила показатели по перевозкам как на паромной линии «Усть-Луга — Балтийск» (там работают три железнодорожных парома: «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский»), так и на линии «Санкт-Петербург — Калининград», где работают сухогрузы «Спарта», «Спарта II» и «Пижма». Как сообщает пресс-служба компании, в своем телеграм-канале, в феврале перевозки были осложнены плохими погодными условиями на Балтике, а паром «Амбал», как в феврале, так и в марте находился на плановом ремонте (его выход на линию ожидается после 10 апреля 2024 года).



«Туда и обратно суммарно паромы перевезли порядка 98 000 т грузов (в том числе около 2 000 вагонов и 1 800 единиц накатной техники), — отчитывается пресс-служба о перевозках на линии „Усть-Луга — Балтийск“. — Основную номенклатуру грузов составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания».

Отметим, что месяцем ранее паромы перевезли 83 000 т грузов (в том числе около 2 000 вагонов и 1 400 единиц накатной техники).

На 2,5 тысячи тонн увеличены и перевозки на линии «Санкт-Петербург — Калининград». «Сухогрузы „Спарта“, „Спарта II“ и „Пижма“, работающие на контейнерной линии „Санкт-Петербург — Калининград“, суммарно перевезли порядка 27 551 т грузов, в том числе: контейнеры — 2 127 ед. (28 169 т); накатная техника — 94 ед. (2 343 т); генеральный груз — 376 т, — добавляет пресс-служба. — В конце марта 2024 г. т/х „Спарта“ ушел на плановый ремонт».

Месяцем ранее сухогрузы перевезли 25 000 тонн (контейнеры — 1 563 ед. или 20 874 т; накатная техника — 165 ед. или 3 734 т и генеральный груз — 219 т.).