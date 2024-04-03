Администрация Калининграда взыскала с Минфина РФ 19,5 млн рублей

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Администрация Калининграда отсудила у федерального министерства финансов и калининградского управления Федерального казначейства 19,5 млн руб. убытков. На решение суда обратил внимание портал Rugrad.

Власти Калининграда взыскали средства, которые были потрачены в 2020–2021 годах на услуги муниципальных детских садов по уходу и присмотру за детьми-льготниками. К этой категории федеральное законодательство относит инвалидов, сирот, оставшихся без попечения родителей и детей с туберкулёзной интоксикацией. Администрация Калининграда просила Минфин возместить понесённые расходы в апреле 2023 года, но на обращение в министерстве не ответили. Власти муниципалитета обратились в арбитражный суд Калининградской области, который принял решение в их пользу.

Управление Федерального казначейства по Калининградской области пыталось обжаловать решение суда первой инстанции, сославшись на то, что требования истца документально не подтверждены. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга счёт доводы подателя жалобы необоснованными, т.к. освобождение от платы за детский сад для детей льготных категорий относится к расходным обязательствам РФ.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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