В 2023 году грузооборот автотранспорта региона оказался самым низким за 10 лет

В 2023 году грузооборот автотранспорта Калининградской области составил 791 млн тонно-километров, став самым низким за последние 10 лет. Такие данные приводит Калининградстат.



Объём грузов, перевезённых автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности без учёта субъектов малого предпринимательства и ИП, составил в 2023 году 4,7 млн тонн.

Больше всего грузов за 10 лет калининградские грузоперевозчики перевезли в 2014 году — 6,4 млн тонн. Уровень грузооборота был наиболее высоким в 2013 году — 2152 млн тонно-километров.

Объём коммерческих перевозок в 2023 году, по оперативным данным, составил 2,9 млн тонн. Грузооборот — 688,9 млн тонно-километров.

Большое количество водителей, занимавшихся международными автоперевозками в Калининградской области, перешло на работу в Европу. В 2023 году в инициативной группе перевозчиков сообщали, что водители калининградских автопредприятий вынуждены переходить на работу в литовские и польские компании. Представители отрасли поясняли, что увольнение сотрудников связано с плохими условиями труда в регионе, непредсказуемыми очередями на границах, а также постоянными стрессами из-за изменения требований стран Балтии к грузу и транспортным средствам.